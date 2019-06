To hold med ved DM

Bagsværd fik både et herre- og et damehold med til DM-finalen. Foto: Privat.

Bagsværd Vægtløftnings Klub havde både et herre- og et damehold med de danske holdmesterskaber

Af Redaktionen, redigeret

Bagsværd Vægtløftnings Klub deltog ved de danske mesterskaber for hold. Igennem sæsonen har BVK samlet point for at kvalificere sig til DM-finalen, hvor fem klubber dyster om holdmesterskabet. Det har været en del af Bagsværd-klubbens målsætning de seneste par år at kvalificere både et herre- og et damehold, hvilket blev indfriet i år. Det vidner om et stort niveau på begge sider i BVK.

Det blev til en bronzemedalje for herrerne og en femteplads hos kvinderne. Dog er BVK fortrøstningsfulde med hensyn til fremtiden, da talenterne Jasmin Agtertoft og Esben Larsen var med. De besidder begge et stort potentiale for at forbedre sig. Sidstnævnte satte ved stævnet også ny ungdoms- og juniorrekord i stød med hele 132 kg. Vel at mærke med en kropsvægt på blot 71 kg.

Simon Darville satte også dansk rekord i -102 klassen med 140 kg i øvelsen træk. Løftere fra BVK har nu alle rekorder i sværvægtsklasserne. Sidste gang Bagsværds herrer vandt bronze var i 2009. Dengang fik klubben 900 point. I år blev bronzen vundet med over 1200 point, og 900 point havde givet en 16. plads, hvilket illustrerer det højere niveau for dansk vægtløftning.

Cheftræner Tommy Larsen holder stålsat fast i målet om at Bagsværd Vægtløftnings Klub skal tage titlen som Danmarks stærkeste hold.

Bagsværd Vægtløftnings Klub holder til på Bagsværd Stadion. Klubben har hold for alle der skulle være interesserede, inklusiv ungdoms og juniorhold (start 10 år). Kontakt klubben på Facebook for at høre mere.

