Trafikken på 40 km veje

Af Per Nielsson

Per Nielsson, Søborg Parkalle 156

“Nu kommer den favre tid, jeg vented’ så længe”. Sådan skrev B.S. Ingemann i 1837 og vi glæder os også til sommeren for at sidde i haven og nyde solen.

Men vi, der har haver ud til Marienborg Alle, og mange andre husejere, der ligger i en 40 km zone, kan ikke nyde det, da der køres så stærkt og larmende, at vi må gå indendørs og lukke dørene for at få lidt ro.

Larmen forårsages både af personbiler, lastbiler, gamle larmende busser og især motorcykler der speeder op og kører alt for stærkt.

Hvis alle kørte efter forskrifterne, var det ikke noget problem, og det kunne et par kameraer afhjælpe.

Mange kalder kameraer for pengemaskiner, men det er de jo kun, hvis man kører for stærkt.