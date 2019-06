Hvem kan være så hjerteløse at stjæle el-scootere fra vores handicappede medborgere?

Af Inge Mandrup

Inge Mandrup, Formand for Seniorrådet i Gladsaxe

Hvem kan være så hjerteløse at stjæle el-scootere fra vores handicappede medborgere?

Det er åbenbart lige nu “morsomt” at stjæle el-scootere rundt omkring i kommunen.

De borgere, der har et sådan hjælpemiddel er meget afhængig af deres køretøj for at kunne leve et så frit og uafhængigt liv. Så stop denne modbydelige “leg”.