Ulve i flok

Ni spændte spejdere er klar til shelter. Foto: Privat.

KFUM-spejdernes ulve overnattede i shelter med bål og hygge i Søborg

Af Redaktionen, redigeret

Det er altid et hit, når Søborg-gruppens ulve skal overnatte i shelter, fortæller spejderleder Allan Olsen. Han var en af de voksne ”ulve” der overnattede udenfor i gruppens shelter på Frødings allé, sammen med ni ulve-spejdere natten til torsdag i sidste uge.

Ulvegruppen er mellem 7 og 10 år.

– Når ulvene sover i shelter plejer de at holde spejdermøde, med aftensmad over bål og hygge-snacks. Man hygger ved bålet med underholdning og sange og fis og ballade. Og når man så står op næste morgen, kan det være en mulighed at hygge med noget morgenmad hos Grannys på Søborg Hovedgade, siger Allan Olsen.

Shelter-overnatningen er en del af et mærke som ulvene fra Søborg er ved at tage.

– Alle mærker som bliver taget af Søborgs spejdere, små som store, bygger på totaludvikling – fysisk, psykisk, socialt, åndeligt og intellektuelt. Der er ingen andre fritidstilbud som kan gøre det samme som spejdernes tilbud kan, mener Allan Olsen.

Ulvene var også på pinselejr, hvor de sov i telt og lavede mad over bål.

Ulvene mødes hver onsdag fra klokken 17.30-19.00 på Frødings Alle 8. De store spejdere mødes hver tirsdag fra 18.30 til 20.30. pk