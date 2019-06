7,9 procent af de 1279 selskaber som er stiftet fra 2014-2018 i Gladsaxe er i økonomiske problemer

Af Redaktionen, redigeret

Det viser tal fra Iværksætterundersøgelsen 2019.

Det er lidt højere end på landsplan, hvor 7,5 procent af de unge virksomheder er i økonomiske problemer.

– Der er ingen garanti for succes, når man starter egen virksomhed, og det er uundgåeligt, at nogle virksomheder kommer i økonomiske problemer. Som iværksætter er man selvfølgelig selv ansvarlig for sin virksomheds økonomi, men der er også en masse eksterne faktorer, som man ikke selv har kontrol over, siger Martin Thorborg, der er direktør i regnskabsprogrammet Dinero, som udgiver Iværksætterundersøgelsen 2019.

Kommunerne med den højeste procentdel unge virksomheder i økonomiske er Albertslund med 15,6 procent efterfulgt af Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner. Ærø Kommune har med 1,6 procent den laveste andel unge virksomheder i økonomiske problemer.

pk