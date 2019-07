33 fodboldglade drenge på FCK-camp

Alle 33 drenge på FCK-campen følte sig som vindere i sidste uge på Gladsaxe-Heros baner. Foto: Jan Løfberg

For fjerde gang arrangerede Gladsaxe-Hero og IF Bytoften fodboldcamp med trænere fra FCK

Af Jan Løfberg

I klubhuset sørgede frivillige for, at den sunde mad blev gjort parat til 33 drenge mellem 7 og 14 år fra Gladsaxe-Hero og IF Bytoften. De løb rundt spillede fodbold på banerne neden for klubhuset, hvor trænere fra mægtige FC København overvågede og rådgav talenterne.

Anledningen var den FCK-camp, som de to fodboldklubber arrangerede for fjerde gang. Leder af campen var Andreas Moe fra FCK, og med sig havde han trænerne Kevin Hjulmand, Victor Larsen og Magnus Håkon.

Da Gladsaxe Bladet var på besøg var der strålende solskin og en god stemning blandt fodboldspillerne. Et lille uheld fulgte senere på dagen, da en af drengene fik revet tommelfingeren af led og måtte have den i gips. Men humøret hos knægten var alligevel højt, så han også deltog i campens sidste par spilledage.