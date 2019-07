66.517 kroner i bøssen

Gladsaxe samlede ind til forældreløse og udsatte børn

Af Redaktionen, redigeret

Det var ikke kun mødrene, der blev husket, da det var Mors dag den 12. maj. I Gladsaxe Kommune samlede indbyggerne 66.517 kroner ind til verdens mest udsatte børn, da SOS Børnebyerne samme dag havde landsindsamling.

Næste år ved denne tid kan flere børn give deres mor et kram på Mors dag. Det var indbyggerne i Gladsaxe Kommune med til at sikre, da de til SOS Børnebyernes landsindsamling samlede 66.517 kroner ind til forældreløse og udsatte børn. På landsplan indsamlede næsten 4.000 indsamlere knap fire millioner kroner til organisationens arbejde med at give flere børn et trygt hjem med kærlige forældre.

– For de fleste handler Mors dag om at gøre noget godt for sin egen mor. Derfor er det dejligt, at så mange danskere havde valgt at bruge dagen på at samle ind for at give en mor til de børn, der mangler en, siger Mads Klæstrup Kristensen, SOS Børnebyernes direktør.

Næste år afholdes SOS Børnebyernes landsindsamling den 17. maj. jll