Åbn øjnene for Skovbrynet Skole

Af Karen Bardram Kehr

Der er bred enighed blandt brugerne og politikerne om, at Skovbrynet Skole er god. Personalet leverer undervisning af høj kvalitet. Skolen har fremragende faciliteter fx sportshal, store flotte klasselokaler, teatersal, biograf, og masser af plads både ind og ude. Skovbrynet Skole er måske den bedste skole i Gladsaxe Kommune, men den gøres utrolig sårbar, fordi en stor del forældre af frygt for det fremmede ikke vælger skolen. Nu har byrådet valgt at bruge op til en milliard skattekroner på at gøre op med det og bygge en helt ny skole.

Mine børn ser ikke kun et spejlbillede af sig selv, når de møder i skolen, og det er lige præcis det, der er folkeskolens styrke. Jeg er lykkelig over, at mine børn får den samlede pakke fra Skovbrynet Skole inden den nye skole står klar om 8-10 år. Pakken indeholder mangfoldighed og kammeratskaber på tværs af social skel, og faglighed og kreativitet på højt niveau samt et dybt engageret personale og ledelse. Når mine børn går ud af skolen har de tasken fuld af gode karakterer, men endnu vigtigere en kæmpe bagage af empati og tolerance, og indblik og udsyn til fremtidens samfund. Alt dette og meget mere kan fås helt gratis på den lokale folkeskole.

Tænk hvilken forskel det ville gøre for kommunens økonomi og børnene i lokalområdet, hvis alle forældrene i distriktet turde vælge denne unikke skole.

Hvordan får flere forældre øjnene op for, at mødet med forskellighed og mangfoldighed vil styrke deres barn i deres videre færd i livet?