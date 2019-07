AB får værtskabet af VM i 2020 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sidste år arrangerede AB en World Cup for +70 med deltagelse af blandt andre japanske ahold. Næste år skal AB stå for værtskabet for VM for +58 og +65. Foto: Kaj Bonne.

Der er tale om five-a-side-fodbold for +58 og +65

