AB trak sorteper

ABs træner Patrick Braune får lejlighed til at nørde fodbold i bussen. Foto: Peter Kenworthy.

Et østhold skulle til vestkredsen, og det endte med at blive AB

Af Redaktionen, redigeret

I den seneste sæson fik man klart og tydeligt set, at de bedste vesthold er klart bedre end de bedste østhold i 2. division. AB var med i oprykningsspillet, men nåede aldrig at komme til at spille en rolle i kampen om de to pladser til 1. division.

Blandt de 24 2. divisionshold er der 13 fra Østdanmark og 11 fra Vestdanmark. Dermed skulle et østhold til vestkredsen – ja, det vil sige det hedder den ikke: på DBU-dansk hedder den gruppe 1 – og det endte med at blive AB.

Et på alle måder uheldigt udfald for Akademisk Boldklub, der i disse uger står overfor store omvæltninger i fodboldafdelingens elitesektion. Direktør Peter Rasmussen stopper, 1. holdet har fået ny træner, og mange kontraktspillere er på vej til andre klubber.

I det nysoverståede oprykningsspil opnåede AB i syv kampe mod vesthold i alt otte point ud af 21 mulige. Endvidere betyder fordelingen, at AB (der blev nr. 5 i oprykningsspillet) kommer i en pulje med Thisted som nedrykker fra 1. division sammen med nr. 3, 4, 6 og 7 fra oprykningsspillet. Det er således en meget stærk 2. division, som Bagsværd-klubben er havnet i.

Alligevel har ABs nye træner Patrick Braune ikke helt mistet troen. Da nyheden om puljefordelingen kom, udtalte han til bold.dk: – Det er både positivt og negativ. De lange udebaneture er det negative, men omvendt er det også positivt, at man får mulighed for at nørde noget fodbold og forberede os rigtigt godt på turene.

2. division vest:

Thisted (nedrykker)

Brabrand

Middelfart

AB

Jammerbugt

Aarhus Fremad

Ringkøbing

Vejgaard

Dalum

Sydvest

Næsby (oprykker)

VSK Aarhus (oprykker)

Lige nu er der sommerferie, men efterårssæsonen starter igen lørdag 3. august, hvor AB skal til Tønder for at møde FC Sydvest 05. Første hjemmekamp er søndag den 11. august kl. 15 mod Thisted FC.