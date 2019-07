Affaldsordninger skal evalueres

Astrid Søborg, byrådsmedlem (V) Medlem af Miljøudvalget, Skovbrynet 40,

Af Astrid Søborg, byrådsmedlem (V) Medlem af Miljøudvalget, Skovbrynet 40,

Affaldssortering er blevet en opgave i de private hjem, og noget der tager tid. Derfor må kommunen også evaluere, om borgerne oplever, at de kan få sorteringsopgaven til at fungere.

Venstre har i kommunens Miljøudvalg ønsket, at vi får en status på den nye indsamling og sortering af mad- og restaffald, ligesom vi ønsker en systematisk tilbagemelding af borgernes oplevelser af den samlede affaldsordning.

Siden maj har mange af os i Gladsaxe Kommune indsamlet madaffald, fået endnu en affaldscontainer til samlingen, samt en spand og poser til at opbevare affaldet i, inden det lægges i containeren. Affaldssortering er godt formål. Men det er også blevet noget, der kræver mere og mere tid, ligesom det tager opmærksom at få de nye rutiner på plads. Jeg er sikkert ikke den eneste, der oplever, at hjemmet ind i mellem sander lidt til i bunker af forskellige fraktioner på vej mod udsmidning – plast, pap, metal, glas, papir, madaffald til afhentning, grønt affald til min kompostbeholder, storskrald og endeligt restaffaldet, der helst skal nedbringes så meget som muligt, for at der er plads i den nye container.

Vi har brug for at evaluere på sorteringen, så vi kan gøre det bedst muligt fremadrettet.