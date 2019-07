Affaldssortering bidrager til grøn omstilling

Astrid Søborg skrev i sidste udgave af Gladsaxe Bladet, at affaldsordningen skal evalueres.

Af Tom Vang Knudsen (A), Formand for Miljøudvalget

Jeg er helt enig med Astrid Søborg i, at affaldssortering og øget genanvendelse er vigtigt, da det bidrager til den grønne omstilling af Danmark.

Det er også derfor, at Miljøudvalget i flere år har arbejdet for en ordning med indsamling af madaffald, som blev besluttet i 2017. Samtidig blev det besluttet at tilbyde parcel- og rækkehuse beholdere til pap og etageejendomme beholdere til glas.

Astrid Søborg efterlyser en evaluering af affaldssorteringen. Jeg har allerede aftalt med By- og Miljøforvaltningen, at vi i Miljøudvalget til efteråret skal have en status på den nye ordning for madaffald og en evaluering af de øvrige ordninger med særlig fokus på borgernes muligheder for at sortere plastaffaldet.