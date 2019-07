Bagsværd-drenge vandt østrækken

Bagsværd Boldklubs mestre med pokal og medaljer. Foto: Privat.

Succes for Bagsværd Boldklubs U16-hold

Af Jan Løfberg

I dejligt sommervejr og med stor opbakning fra tilskuerne, viste Bagsværd Boldklubs U16-drengene for alvor hvad de er lavet af. Ikke bare var det deres første sæson i ØST 2-rækken, men de havde også skrevet sig ind i historiebøgerne, som det første hold fra BB, der blev optaget i en ØST-række.

I forrige uge skrev de endnu en gang historie, da holdet havde sin sidste kamp i sæsonen imod Ålholm IF/KBK Hillerød. Bagsværds årgang 2003-drenge vandt overbevisende med 6-1 og vandt dermed ikke kun kampen, men også rækken. Holdet er nu derfor også det første hold i klubbens historie, der har vundet en ØST-række. DBU var til stede og holdet fik overrakt pokalen efter kampen til stor begejstring samt konfetti udover det hele.

Det er noget af en bedrift, hvor drengene viser at de kan stå distancen og ikke bukker under for presset. De spiller fodbold på højeste niveau samtidig med at holdet har et unikt sammenhold. Det viser at man godt kan nå langt i en breddeklub med hårdt arbejde og dedikerede trænere.

Men det var ikke kun 1. holdet, der havde noget på spil denne lørdag, 2. holdet spillede finale om Sjællandsmesterskabet i deres række, dette på trods af de faktisk har spillet i U17-rækken i foråret, selvom drengene kun er U16-spillere.

Kampen blev spillet i Ølstykke, og trods af overvægt til Bagsværd Boldklub i spil og chancer, måtte de noget ufortjent se sig besejret med 2-1. Det har været en super god sæson for 2. holdet, som vandt deres pulje, men lige manglede de sidste marginaler for at hive 2xguld hjem til årgang 2003 og Bagsværd Boldklub.

Klubben glæder sig til at se hvad fremtiden byder og følge årgangen efter sommerferien. På trods af at nogle spillere skal på efterskole, er der ingen intentioner om at slække på ambitionerne, når holdet igen er med i ØST 2.