Gruppen på Bakkegården med pjecen ”Bagsværd - en demensvenlig bydel” som de skulle uddele i bycentrum. Fra venstre Boe Følsgaard, Marianne Kiellerup, Vicky Hansen, Anne-Lise Jørgensen og Charlotte Rugh. Foto: Jan Løfberg

Seniorcenter Bakkegården og en række frivillige fortæller Bagsværds forretningsdrivende om, hvordan de kan hjælpe demensramte i hverdagen

Af Jan Løfberg

Det hele startede lidt tilfældigt. En af de 107 beboere på Seniorcenter Bakkegården i Bagsværd havde sidste vinter læst, at der var et møde, som han gerne ville med til: – Han kan læse, men har ikke noget sprog, så jeg tog med ham til mødet. Det var et møde for de erhvervsdrivende i BID Bagsværd, men det var en smule malplaceret, at vi var der, fortæller Boe Følsgaard, oplevelsesmager på Bakkegården.

Episoden sparkede heldigvis en udvikling i gang: – Kunne man forene de dementes behov og bydelens forretningsliv?

På Bakkegården, der er demenscenter, gik man i gang med at arbejde på at gøre Bagsværd til en demensvenlig bydel. Inspirationen kom fra den nationale handlingsplan, men tiltagene var lokale.

I den nationale demenshandlingsplan er der tre overordnede mål:

* Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner.

* Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose.

* En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Der er nu nedsat en gruppe på Bakkegården som har udarbejdet gode ideer, som de nu fører ud i virkeligheden. Gruppen består af familiemedlemmer/ægtefæller, beboere og personale.

Det har nu ført til, at arbejdet er skrevet ind i Bakkegårdens strategi for 2019: – Der har været en positiv respons i det politiske system, hvor man er opmærksomme på det arbejde, som vi har sat i gang, fortæller demenskoordinator Charlotte Rugh, der er tovholder på projektet sammen med Boe Følsgaard.

Pjece på gaden

I første omgang har man lavet en pjece, som man de seneste uger har delt ud i Bagsværd. Pjecen indeholder blandt andet en række gode råd til, hvordan man kan hjælpe et medmenneske, som har demens. Gruppens medlemmer har på det seneste talt med mange borgere i Bagsværd og en hel række af bydelens forretningsdrivende.

– Vi vil meget gerne aflive nogle af de myter og fordomme, der er omkring demente. Vi er ovebeviste om, at det er muligt at have et forretningsliv, som er i stand til at møde folk med demens. Jo mere folk ved om demens, desto større sandsynlighed er der for, at de demente kan blive mødt af den fornødne ro, tålmodighed og forståelse, siger Charlotte Rugh.

Mange demente havner i isolation: – Min mand Kjeld syntes det var pinligt at tage med ud, mens han stadig var bevidst om sin sygdom. Han foretrak at blive hjemme, siger Anne-Lise Jørgensen, der også er med i arbejdsgruppen på Bakkegården, hvor hendes mand bor.

Marianne Kiellerup er også frivillig i gruppen, skønt hendes mand døde sidste år. Marianne har stadig et stort netværk blandt de øvrige pårørende på Bakkegården, så derfor var det oplagt for hende at være med i arbejdet på at gøre Bagsværd til et bedre sted for demente.

Også Vicky Hansen har som medarbejder i Bakkegårdens køkken følt det helt naturligt at være med i gruppens arbejde:

– Vi har mødt stor forståelse overalt i Bagsværd.

Gruppens medlemmer påpeger, at der med 100.000 demente og ca. en halv million pårørende er tale om et stort samfundsanliggende:

– Men det er til at løse. Vi skal skabe nogle andre fællesskaber – og ikke mindst skal vi have de demente ud af ensomhed og isolation.

Den flotte modtagelse, som gruppen har fået, giver dem håb om, at deres næste store ønske kan opnås: en café i Bagsværd, hvor mennesker med demens, andre interesserede og familier kan komme, mødes, drikke kaffe og skabe kontakter der kan hjælpe med at gøre hverdagen nemmere og dele inspiration.

Den 24. august vil gruppen være på gaden under Gladsaxedagen med en stand. Her er alle velkomne til at få en snak med gruppens medlemmer om den demensvenlige bydel.