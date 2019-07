Bagsværd-roere til VM i USA og Japan

Jeroen Grimmelikhuijzen (nr 5 fra højre) ses her på præmieskamlen ved nordiske mesterskaber tidligere på sæsonen. Den 2.-4. august stiller han igen op for Danmark i drengedobbeltfirer. Denne gang ved Coupe de la Jeunesse, hvor 14 europæiske forbund konkurrerer. Foto: Privat.

Og en enkelt skal deltage i Italien

Af Redaktionen, redigeret

Igen i år får Bagsværd Roklubs dygtige roere en travl sommer, når de skal i ilden for Danmark rundt omkring i verden. Således er hele syv roere udtaget til at repræsentere Danmarks U19- og U23-landshold i roning.

Når det den 24. juli går løs til U23-VM i Sarasota i Florida, er Marie Mørch med i letvægtsdobbeltsculler med sin makker, Line Olsen, fra Odense Roklub. Damerne trænes af Alexander Strarup fra Kraftcenter Bagsværd. Bagsværd har endnu en træner med på turen, da Nicolai Skjølstrup er med, som træner for en dametoer med roere fra Danske Studenters Roklub og Aarhus Roklub.

I starten af august ror Jeroen Grimmelikhuijzen drengedobbeltfirer for U19-landsholdet til Coupe de la Jeunesse i Corgeno i Italien. Jeroen har haft stor succes i bådtypen i år. I maj måned fik Jeroen debut for U19-landsholdet, da han roede EM, og i juni var han med til at blive nordisk mester.

Til U19-VM i Tokyo

Endelig er hele fem af tolv danske roere ved U19-VM i Tokyo fra Bagsværd Roklub. Oliver Jerkovic er klar til sit tredje junior VM. Denne gang ror han drengedobbeltsculler med Nicholas Andersen fra KVIK.

Drengene bliver trænet af Bagsværds Frederik Secher. For pigerne deltager Matilde Hjorth, Emma Olesen og Marie Ramm i deres andet VM, mens der er VM debut til Christine Cardel. Pigerne er fordelt i pigetoer, der roes af Matilde og Emma, og pigefirer, der roes af Marie og Christine med Cecilie Brünnich fra Københavns Roklub og Mathilde Kiilgaard fra Danske Studenters Roklub.

Begge pigebåde trænes af Jens Olav Dahlgaard fra Bagsværd. U19 VM foregår fra den 7. til 11. august på det anlæg, der næste år skal lægge vand til de olympiske lege.Det er selvsagt en spændt kaproningschef, Mia Espersen, der ser frem til sæsonens højdepunkt for sine unge roere:

– De to unge, men erfarne kvinder til U23-VM har vist god fart igennem hele sæsonen, og det bliver spændende at se, hvad det rækker til. For Jeroens vedkommende har vi set en rivende udvikling i denne sæson. Han har et juniorår tilbage og deltagelse ved Coupe de la Jeunesse vil give ham en masse erfaring og stille ham stærkt til et U19 VM næste år.

Vores roere til U19 VM har arbejdet sammen i flere år og har flere topplaceringer ved tidligere VM og EM, så der tror jeg også, at vi kan regne med at se nogle flotte præstationer hele vejen rundt.