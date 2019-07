Biblioteket pakker din sommerferietaske

Når du sidder og læser en god bog, så er det ikke sikkert, at du mærker verdens storhed. Foto: Pressefoto.

Om du skal til Beijing, Biarritz eller Buddinge, så står Gladsaxe Bibliotekerne klar til at pakke din ferietaske med oplevelser

Af Redaktionen, redigeret

Frem til 30. august hjælper Gladsaxe Bibliotekerne hjælper dig med at finde spændende læsestof og underholdning til både store og små ferier – uanset om du er en storfamilie, en enkelt person, eller et sted midt imellem. Du har mulighed for at få alt fra bøger, musik, film, spil og blade med i tasken.

Det er en helt særlig form for stress, der kan ramme dig, når du skal pakke til sommerferien.

Selv den korteste tur til et sted i Danmark kan komme til at føles som en jordomrejse eller en tur til Månen, når du skal sikre dig, at alt er kommet med.

Hvordan vælger man lige præcis den rigtige bog at nyde i palmens skygge eller på sommerhusets terrasse? Og hvad med ungerne, der skal underholdes, når I er fanget på hotelværelset på grund af dårligt vejr?

Tilmelding foregår via en webformular på gladsaxe.dk/bibliotek, og biblioteket skal have din tilmelding senest fem dage før, du vil hente sommerferietasken. I webformularen skal du svare på nogle spørgsmål, der gør det nemmere for biblioteket at pakke lige præcis den taske, der passer til dig.

Sommertid er læsetid.