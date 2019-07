Bliv en del af FC Prostata

FC Prostata. Foto: Privat.

Mænd med prostatakræft mødes på fodboldbanen

Af Redaktionen, redigeret

Tirsdag 20. august klokken 15 er der sæsonopstart for fodboldholdet FC Prostata i klubben B1973 i Herlev. Her får mænd ramt af prostatakræft både motion og godt sammenhold. Kræftformen er med 4.500 nye tilfælde årligt den mest udbredte blandt danske mænd. Alle interesserede mænd kan komme og høre mere til sæsonopstarten. Og alle er velkomne, uanset tidligere fodbolderfaring og bopælskommune.

Fodbold styrker både kroppen og humøret. Det har et stort forskningsprojekt allerede slået fast, og derfor er det oplagt at lave et fodboldhold, hvor mænd med prostatakræft både kan spille fodbold og støtte hinanden. Det er klubben B1973 i Herlev, som står for træningen, og træner Carl-Erik sørger for, at alle kan være med.

– Jeg har fokus på det sundhedsfremmende aspekt, og træningen er en vigtig del af mændenes genoptræning. Det handler ikke om at skabe nye spillere, men derimod om at styrke kroppen med motionsfodbold. Det kan faktisk næsten være en fordel ikke at have tidligere fodbolderfaring, siger Carl-Erik.

Finn Olesen, der spiller med på holdet, kører to gange om ugen fra Stenløse til Herlev for at være med. Han sætter stor pris på sammenholdet og de mange grin til træningen.

– Det skal ikke være en hindring, at man ikke har et par fodboldstøvler. Man kan altid møde op til træningen og se om det er noget for én. Og så kan man finde et par fodboldstøvler efterfølgende, fortæller Finn.

Der fem spillere på holdet i B1973 synes, at det bedste ved holdet er det gode fællesskab og sammenholdet. Finn og hans holdkammerater vil meget gerne have et par holdkammerater mere.

Tid og sted

Træningen finder sted i Boldklubben 1973 Herlev, Elverhøjen 64, 2730 Herlev, hver tirsdag og torsdag klokken 15-16. Prisen for at spille med er 250 kr. per halve år.

FC Prostata-holdet i Herlev er startet op som er et samarbejde imellem Vi Samler Kræfterne, B1973, Komiteen for Sundhedsoplysning og DBU. Vi Samler Kræfterne er et samarbejde mellem de ni kommuner Rødovre, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Herlev, Ballerup, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal og Herlev Hospital.

Læs mere om FC Prostata på www.dbu.dk/fcprostata