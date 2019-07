Børn i Jernalderlandsbyen

Der blev talt med store ord imod opførelsen af et børnehus i Smør- og Fedtmosen ved Værebro

Af Peter Kenworthy

Byrådet vedtog på sidste byrådsmøde før sommerferien at der skal arbejdes videre med planen om at opføre et børnehus ved ”Jernalderlandsbyen” lige over for Værebro Park, i henhold til Gladsaxe Kommunes dagtilbudsstrategi. En af årsagerne til beslutningen om at opføre børnehuset er, at børnetallet er stigende.

– Der er mange faktorer i spil, når man gøre sådan noget her. Områdets sociale balance er en af de faktorer, pointerede Martin Samsing (A).

– Det er vigtigt at vi får en daginstitution i det her område, der kan være med til at løfte området som helhed, tilføjede Serdal Benli (F).

De Konservative og Enhedslisten undlod, som de eneste, at stemme for.

– Vi skal passe ekstra meget på de grønne områder vi har tilbage. Det her er ikke udtryk for, at man bevarer det grønne, begrundede Trine Henriksen (Ø).

– Det er hul i hovedet at sætte det her projekt i gang. Jeg forstår simpelt hen ikke, at I vil være bekendt at ødelægge den del af Smør- og Fedtmosen som vi her taler om. Det kan ikke rulles tilbage. I ønsker ikke at bevare de grønne steder længere, mente Lars Abel (C).