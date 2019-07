Brøndby napper Slimane

Der er gang i svingdøren i AB. AB-talentet Anis Slimane rykker fra ABs 2. divisionshold til Brøndbys U19-trup. Flere andre af spillerne forlader også uglerne

Af Peter Kenworthy

Patrick Braune har lovet at satse på de unge talenter. I sin første kamp som AB Gladsaxe-træner havde han seks teenagere med, blandt andet 18-årige Anis Slimane, som scorede et fremragende solo-mål.

Nu har Høje Gladsaxe-drengen Slimane, der kom til AB i 2014 og blev rykket op i ABs førsteholdtrup i foråret, skrevet kontrakt med Brøndby. Her skal han spille på U19-holdet efter sommerferien. Slimane havde kontrakt-udløb i AB 30. juni.

– Anis er en dygtig spiller. Han har udviklet sig meget de seneste år, og nu er det planen, at vi sammen med Anis selv skal prøve at tage det næste skridt i den udvikling og gå efter en plads i Superliga-truppen på sigt, fortæller sportsdirektør Ebbe Sand.

Slimane er dog ikke den eneste AB-spiller der søger nye græsgange.

Anfører Matti Olsen har underskrevet en et-årig kontrakt med Hvidovre, hvor træneren er en gammel kending af AB, Per Frandsen.

Lucas Petersen og Nicolai Clausen følger med træner Michael Madsen over på den anden side af mosen til Brønshøj, begge på en et-årig kontrakt.

Og de to målmænd Tobias Brogaard og Aris Vasporakis forlader AB, mens Jonathan Fischer forlænger og danner målmandsduo med Oliver Børner, der stod forårets to sidste kampe i AB-målet mod HIK og Brønshøj. Også Jannik Skov Hansen forlader klubben.

Årets spiller i AB Gladsaxe, Philip Oslev, har derimod forlænget sin kontrakt så han også spiller i AB i næste sæson. Og Emil Mygind tager springet fra U19 til førsteholdet.