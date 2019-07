Den står klar om en måned

Foto: Kaj Bonne

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Stadion har fået skåret toppen af græsset. Der er udlagt jord, gødet og sået nye frø. Når fodboldsæsonen går i gang på hjemmebane for 2. divisionsklubben AB Gladsaxe den 11. august mod Thisted FC, så sker det på et fuldstændig plant og lækkert græstæppe.

Thomas Jørgensen, udendørs leder for Gladsaxe Stadion, er glad for det ustadige vejr: – Det er helt perfekt i forhold til at få en god bane. Jeg har ro i maven og er meget fortrøstningsfuld. Gladsaxe Stadion har i mange år haft ry for at være en af landets bedste baner.

Måske fordi man regelmæssigt får luget ud og skabt nyt sammen med det i forvejen gode græsvækstlag som forefindes på banen. Læs om ABs placering i vestkredsen på side 14. jll