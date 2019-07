Deneuves datter og 90er-nostalgi

Ikonet Catherine Deneuve spiller sammen med sin datter Chiara Mastroianni i ”Claire Darling”. Foto: 41Shadows.

Tog gode film på programmet i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

I den franske ”Claire Darling” vågner Claire en dag op og beslutter sig for at leve sin sidste dag. Det er en smuk solskinsmorgen, sommeren er på vej, og Claire har besluttet sig for at sælge sit gods. Alle hendes ejendele er lagt frem på forhavens store plæne til et overdådigt loppemarked. Det falder ikke i god jord hos datteren, Marie, der stod til at arve.

Derfor må hun straks hjem til familiegodset, stoppe salget og undersøge denne pludselige og noget excentriske beslutning. I filmens altoverskyggende hovedrolle ses Catherine Deneuve og i rollen som Marie ses ingen ringere end Denueves egen datter, Chiara Mastroianni.

Los Angeles er scenen, hvor publikum i ”Mid90s” møder den 13-årige Stevie, der har lidt svært ved at passe ind. Stevie vil gøre næsten alt for ikke at skulle være hjemme hos sin tyranniserende storebror og utilregnelige mor, og en sommer åbner der sig en helt ny verden for Steve, da han støder på en gruppe skatere. Stevie er fascineret af det bånd, der eksisterer mellem de unge utilpassede drenge og bliver lidt efter lidt optaget i vennekredsen. Dét skal vise sig at blive begyndelsen på en sommer, han aldrig vil glemme.

Bag kameraet på denne lille perle står den debuterende Jonah Hill, der har baseret sit manuskript på egne oplevelser.

Med opfordringen “Shall We Dance?” er der lørdag 27. og søndag 28. juli budt op til en helt forrygende koncert med masser af overraskelser og skøn musik. En sand perlerække af vidunderlige kunstnere giver sammen med André Rieu minder, der uden tvivl vil sikre det gode humør, uanset om man danser med eller ej.