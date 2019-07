Det er bare at sætte i værk

Af Af Mogens Busk Sørensen, Solnavej 66

I Gladsaxe Bladet 29. januar 2019 tordner Gladsaxes socialdemokratiske folketingsmedlem Jeppe Bruus mod den tidligere regerings planer om udvidelse af motorring 3 og 4.

Bruus mere end antyder, en ny motorring 5 vil være løsningen af hensyn til støjgener, hvilket jeg er ganske enig i.

Så er det nu, Jeppe Bruus.

Du har nu magten til at føre alt det ud i livet, du har lovet Gladsaxes vælgere.

Som Formand for Transport- og Boligudvalget ligger den lige til højre fod.

Det er bare at sætte i værk.