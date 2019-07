Det skal være i kirke

Bengt og Tove mødte hinanden i en sen alder, men på lørdag bliver de gift: - Sådan noget som forelskelse er ikke til at styre, siger de. Foto: Jan Løfberg

Bengt Christoffersen og Tove Pedersen er begge 92 år. På lørdag skal de giftes i Søborg Kirke

Af Jan Løfberg

Alle, der har hørt det, har sagt: Nej, hvor er det en sød historie!

Skønt både Bengt Christoffersen og Tove Pedersen er en smule forlegne og synes, at det er at gøre for meget ud af det at tale med Gladsaxe Bladet, så ved de godt, at det valg, de træffer på lørdag i Søborg Kirke er usædvanligt. De skal giftes!

Bengt Christoffersen er født i 1926, og hans kommende hustru Tove Pedersen er fra 1927. Bengt mistede sin ægtefælle i 2001 og Tove sin ægtefælle i 2006.

– Vi mødtes på Gladsaxe Stadion i 2008, hvor der var seniorgymnastik. Og det har så udviklet sig, fortæller de.

Begge er født på Nørrebro. Bengt nåede dog kun at bo 14 dage på Nørrebrogade, inden familien rykkede til bedsteforældrenes købmandsbutik på Rolfsvej på Frederiksberg. Bengt nåede også at bo på Vesterbro og Østerbro, inden han og konen bosatte sig i Gladsaxe i 1960, fordi hun kunne indrette en damefrisørsalon i villaen. Bengt er uddannet smed og var ansat som varmemester på Gladsaxe Rådhus. Tove Pedersen er uddannet ekspeditrice, men rykkede allerede til Gladsaxe i 1951 i et rækkehus.

Idrætten har betydet og betyder meget for dem begge – både senioridrætten i Gladsaxe og atletikklubben KIF på Østerbro. Bengt er tidligere eliteløber og elitekapgænger i Københavns Idræts Forening med flere danske mesterskaber og mange medaljer og pokaler:

– Jeg har taget idrætsmærket i guld for 68. gang, og det jo det rigtige idrætsmærke og ikke det, som man kender fra skolerne, siger Bengt.

For et par måneder siden friede Bengt:

– Og jeg behøvede ikke at gå i tænkeboks, inden jeg sagde ja, for det tog jo noget tid, inden han spurgte, griner bruden.

Bengt og Tove kommer en del i Søborg Kirke:

– En borgerlig vielse kom ikke på tale. Og det betyder meget for os, at det er sognepræst Merete Sølling, der står for vielsen.

Efterfølgende skal brudepar, familie og venner feste i Bengts velplejede have.