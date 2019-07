Du kan godt istandsætte din lejlighed selvom du bor til leje

SPONSORERET INDHOLD: Disse overvejelser bør du gøre dig inden du istandsætter, hvis du bor i lejebolig. Se de forskellige fordele og ulemper. Læs med lige her.

Af SPONSORERET INDHOLD

Boligpriserne i Storkøbenhavn er på deres højeste i mange år, og der er rift om andelsboligerne, så selv hvis du har pengene til din drømmebolig er det jo ikke sikkert at drømmeboligen er til salg.

Derfor kan du blive nødt til at se dig omkring efter en lejebolig i stedet.

Det handler om friheden til at indrette sin lejlighed

I sidste ende er drømmen at bo smukt og moderne. Det er det der driver os til at kigge på andelslejligheder og huse. Når vi ejer noget, kan vi indrette det som vi vil.

Hvis du har lyst til at rive væggen mellem stue og køkken ned og lave et køkkenalrum, så gør det.

Eller måske har du lyst til at rive alle væggene ud og indrette din lejlighed som et New York loft? Jamen så gør da det.

Nye gulve? Intet problem.

Men hvad så hvis jeg bor til leje?

Det er jo ikke forbudt at istandsætte sin lejebolig. Selvfølgelig er der regler der skal overholdes, og dem kan du få oplyst hos din udlejer, men der er jo også den økonomiske overvejelse.

Når du bor til leje, er det jo ikke en investering at forbedre sit hjem. Det er udelukkende for din egen skyld. Når du flytter, er pengene gået tabt.

Det betyder jo bare at prisen bliver overvejet en ekstra gang inden du kaster dig ud i at lave ændringer på lejligheden.

Det handler om at finde de billige alternativer

En af de ting der kan blive rigtig dyre at ændre på, er gulvet. Især hvis du har trægulve kan det at skulle lægge nye brædder være en dyr affære.

Det kan med rette betale sig at kigge på at restaurere de gamle gulve, snarere end at skifte dem ud.

En af mulighederne er f.eks. at male epoxymaling ovenpå gulvene. Det er typisk både billigere og mindre omfattende end at skulle lægge nye gulve.