Dyre fødevarer

Danske fødevarepriser er dyrest i EU. Især dansk brød og kornprodukter er dyre

Af Peter Kenworthy

– Med et prisniveau på 30 procent over EU-gennemsnittet har Danmark fortsat de højeste fødevarepriser i EU. Tager man til vores nabolande for at købe fødevarer skal man i Sverige af med 18 pct. ekstra sammenlignet med EU-gennemsnittet, mens Tyskland ligger på niveau med EU-gennemsnittet, ifølge Danmarks Statistik. Priserne for alkohol i Danmark ligger 24 procent over EU-gennemsnittet. Hvad tobak angår, ligger Danmark på niveau med EU-gennemsnittet og er dermed billigere end Storbritannien, Irland, Frankrig, Nederlandene og Sverige.

Det danske prisniveau ligger højest for brød og kornprodukter med 52 procent over EU-gennemsnittet.