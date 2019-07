Elever på vej mod fremtiden

Ejendomsmægler Tommy Knudsen omgivet af to repræsentanter fra de to stolte klasser: Adrian Bahogb Khoshnodiog Frej Dahl Linneke. Foto: Privat.

Som sædvanlig uddelte Lokal Mægleren præmier til de dygtigste matematikelever på Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Igen i år uddelte Lokal Mægleren i Bagsværd præmier til de 9. klasser på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, der fik 9 eller derover i snit i skriftlig matematik. Traditionen startede for otte år siden, hvor Lokal Mægleren sponsorerede nye matematikbøger til skolen. I år var det 9.Y og 2.biotek, der havde gjort sig fortjent til en præmie.

9.Y har gennem året oplevet, at deres vedholdenhed har givet pote og 2. biotek har brugt deres erfaringer fra deres deltagelse i Nordisk matematikkonkurrence til at opnå det meget flotte resultat ved at gå videre til den nationale finalerunde.

Bioteklinjen på BK er en særlig naturfaglig linje, hvor eleverne allerede i 8. og 9. klasse gennemgår stof på gymnasie niveau, hvorfor det også delvist er nogle af skolens naturfaglige gymnasielærere, der underviser dem.

9.Y har i år skulle vælge, hvilken ungdomsuddannelse, de ønsker at fortsætte på, mens biotekeleverne foretog det valg i slutningen af 7. klasse. Her valgte de, at de gerne ville gå på det 5-årige biotekforløb, som altså afsluttes med studentereksamen på BK.

Ud over deltagelse i den nordiske matematikkonkurrence er det et must på bioteklinjen, at eleverne deltager i konkurrencen Unge Forskere, hvor de i den grad anvender matematik for at kunne behandle deres resultater. En gruppe har fx haft kontakt til Aalborg Portland, fordi de udviklede cement indeholdende plast. En bæredygtig løsning, som også har været interessant for DTU, der har stillet udstyr til rådighed for eleverne. I Unge Forskere konkurrencen gik 5 ud af 10 projekter videre til semifinalen og i finalen blev det til en flot 1. plads blandt de 4 projekter, som gik videre til finalen.

Næste år kommer den første digitalklasse med i kampen om præmierne og det er spændende om de, med deres sans for kodning og algoritmer, har en styrke, der bringer dem forrest i feltet. Digitallinjen er det nyeste skud på stammen af 5-årige gymnasieforløb, som man fra 8. klasse kan søge om optagelse på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

