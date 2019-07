Erhard får sin vej

Erhard Jacobsens Vej kommer til at ligge i Bagsværd. Foto: Foto og billedredigering: Peter Kenworthy.

Forslag om vej opkaldt efter Erhard Jacobsen blev vedtaget i byrådet

Af Peter Kenworthy

De har været flere forslag i Gladsaxe Byråd om at opkalde en vej i kommunen efter Gladsaxe tidligere borgmester, Erhard Jacobsen. Senest i april, hvor Christina Rittig Falkberg (B) foreslog Kontorvej i Søborg.

De Radikales forslag var begrundet med at Erhards Jacobsen som borgmester om nogen satte Gladsaxe på Danmarkskortet.

Efter en tur i Trafik- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget, hvor Kontorvej blev til Taxvej i Bagsværd, fik Erhard endelig lovning på sin vej i byrådet 26. juni.

Erhard Jacobsens Vej kommer efter planen til at ligge på Taxvej i Bagsværd. Altså den vestlige del, hvor blandt andet Bagsværd Kirke og Cathrinegården ligger.

Dette er for at navneændringen genererer så få borgere som muligt, da det er vores egne institutioner der ligger på den vej, fortalte formand for Trafik- og Teknikudvalget, Ole Skrald (A).

Christina Rittig Falkberg (B), der havde stillet forslaget, var tilfreds.

– Vi synes at det er vigtigt at vi hiver vores kulturhistoriske arv frem, at vi fortæller vores historier, her i Gladsaxe, mente hun.

Andre var mere lunkne over beslutningen.

– Vi skal ikke ændre vejnavne i Gladsaxe, til ære for hverken Erhard Jacobsen, Kristian Niebuhr eller Christina Rittig Falkberg, mente Kristian Niebuhr (O). Han gik dog gerne med til at opkalde en vej efter Erhard, hvis man kunne finde en ny vej, der ikke har heddet noget i forvejen.

Både SF og Venstres grupper var desuden splittet, da det kom til afstemning om vejen. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra Socialdemokratiet, De Radikale, De Konservative og en enkelt SFer.