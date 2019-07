Fint samarbejde mellem AB og AB A/S

ABs ledelse undrer sig over, at ny fanforening blander begreberne sammen

Af Jan Løfberg

Artiklen ”Ny fanforening søger indflydelse i AB” i uge 29 af Gladsaxe Bladet har givet reaktioner. Både fra ABs hovedbestyrelse og fra den officielle fanforening AB Forever.

Sidstnævntes formand Kasper Petersen mener, at artiklens overskrift giver anledning til misforståelser:

– Jeg vil understrege, at der ikke er tale om en ny fanklub, men en forening med formål at søge indflydelse i AB. AB Forever er den eneste fanklub med officielt samarbejde med AB.

Ledelsen i AB mener, at den ny forening Supporters Trust AB (STAB) blander begreberne AB og AB A/S sammen: – Samarbejdet fungerer rigtig fint. Så kort kan det siges. AB og AB A/S har ikke øget afstanden til hinanden, ligesom der heller ikke opleves manglende gensidig tillid eller respekt. Når vi – i AB’s ledelse – i Gladsaxe Bladet uge 29 kan læse, at en ny fanklub søger indflydelse i AB, er vi selvfølgelig nødt til at få fakta på plads, siger Winnie Sørensen, næstformand i ABs hovedbestyrelse.

– Det synes som om den nye fanforening har fået lavet lidt navneforvirring. Vi er godt klar over, at det kan være svært at holde rede på, om der er tale om AB eller AB A/S, men hvis en ny fanforening med formålsparagraffer, der bl.a. vil styrke samarbejdet mellem netop disse to, ikke har styr på navnene, så må vi jo hjælpe lidt med forståelsen, siger Winnie Sørensen.

Fire idrætsgrene

Hovedbestyrelsen pointerer, at AB er en klub med fire idrætsgrene, som holder til på Skovdiget i Bagsværd og det er herfra klubbens ledelse, varetager de ca. 1.500 medlemmernes interesser. I AB kan man spille cricket, fodbold, håndbold eller tennis. Klubben har fodboldspillere på 4 år og tennisspillere 100 år, så klubben favner bredt. Som noget nyt kan man også blive medlem hos klubbens krudtugler, der fra september måned træner/leger med de 2-4 årige søndag formiddag. Det og meget andet kan man læse meget mere på hjemmesiden www.akademiskboldklub.dk.

– For at få medindflydelse i AB skal du være fuldgyldigt medlem i en af vores fire afdelinger. Et medlemskab giver stemmeret på den årlige generalforsamling, hvor klubbens ledelse bliver valgt. Man kan altså ikke melde sig ind i den nye fanforening og for 50 kr. om måneden få direkte medbestemmelse over driften af AB, dette er faktuelt forkert, selvom det fremgår af fanforeningens hjemmeside.

Og man kan heller ikke købe sig indflydelse i ABs bestyrelse som det fejlagtigt fremgår af artiklen i Gladsaxe Bladet, understreger Winnie Sørensen.

Selvstændigt A/S

AB A/S er er selvstændigt aktieselskab, der driver elitefodbold på AB’s licens. AB A/S holder til på Gladsaxevej i Søborg, hvorfra de driver deres forretning.

– I AB ved vi selvfølgelig godt, at AB A/S gennem en årrække har kæmpet en brav kamp for at få de økonomiske ender til at mødes. Det kan nemt give udslag på den sportslige side og sådan vil det nok altid være, specielt når man befinder sig i fodboldens 2. division. Om ledelsen i AB A/S gør det godt nok, vil der sikkert altid være lige så mange meninger om, som der er grønne hjerter, men AB har altid bakket op om AB A/S og det skal der ikke sås tvivl om, siger Winnie Sørensen.

Samtidig siger næstformanden, at man glæder sig over, at den ny forening baserer sig på et bankende grønt hjerte og ønsker et samarbejde mellem AB A/S, AB og Fanscenen:

– Et sådan samarbejde vil vi altid hilse velkommen. Men dog kan det undre os, at denne nye forening end ikke har taget kontakt til AB’s ledelse, så kunne de måske have fået korrigeret de faktuelle fejl, inden vi alle sammen kunne læse om dem i Gladsaxe Bladet, siger Winnie Sørensen.

Skulle der være tvivlsspørgsmål om opdelingen mellem AB og AB A/S er man velkommen til at henvende sig til AB’s hovedformand Ulrik Rasch på hovedformand@akademiskboldklub.dk eller klubbens andre hovedbestyrelsesmedlemmer.