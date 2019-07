Flere får HPV-vaccine

HPV-vaccinen kan mindske risikoen for kræft. I Gladsaxe bliver to tredjedele af de unge piger vaccineret

Af Redaktionen, redigeret

Der er stor forskel fra kommune til kommune på hvor mange unge kvinder der får foretaget en HPV-vaccine, viser data om vaccinationstilslutningen fra Statens Serum Institut. Antallet af piger, der bliver HPV-vaccineret, fortsætter dog med at stige, siger Kræftens Bekæmpelse.

På landsplan er 64 procent af pigerne i årgang 2004 færdigvaccineret, mens tallet for Odder Kommune er 79 procent og på Samsø 36 procent. I Gladsaxe Kommune er 67 procent færdigvaccineret mens 82 procent har fået den første indsprøjtning, ifølge tal fra Statens Serum Institut og Kræftens Bekæmpelse.

I Danmark får 580 kvinder og 230 mænd hvert år kræft som følge af HPV, oplyser Kræftens Bekæmpelse.

– Mange af disse tilfælde forventer vi kan forebygges med HPV-vaccination, siger Janne Villemoes Bigaard, overlæge hos Kræftens Bekæmpelse.

Blandt andet forebygger HPV-vaccinen ifølge Kræftens Bekæmpelse 90 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft.

HPV står for Human Papilloma Virus. HPV-vaccinen har været en del af det danske børnevaccinationsprogram for piger i alderen 12-17 år siden 2009. HPV-vaccination bliver gratis for de unge drenge fra 1. juli.

– HPV smitter ved sex. HPV-vaccinen er alene til forebyggelse og har ikke effekt på aktive HPV-infektioner eller eksisterende kræftsygdom. Også af den grund er det bedst at blive vaccineret, før man begynder at have sex, skriver instituttet på sin hjemmeside.

pk