Flere skattekroner

Borgerne i Gladsaxe tjener mere

Af Peter Kenworthy

Der er stor forskel på hvor mange penge kommunerne rundt omkring i landet får i kassen i skat om året. Folk betaler således mindre i skat i hver fjerde kommune i Danmark. I mange af kommunerne er der kommet færre penge ind i kommuneskat per indbygger end for fem år siden.

Men i Gladsaxe har borgerne lidt bedre evner til at betale skat end i 2014, fordi folk i gennemsnit har bedre indkomster. 59.681 kroner i skat per indbygger bliver det til, ifølge tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.