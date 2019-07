Fundraising – sådan kan det gøre en forskel!

SPONSORERET INDHOLD: Kort sagt så handler fundraising om at skaffe penge til et givent projekt, en organisation, en forening eller en NGO. Det er dog mere omfattende end som så.

Fundraising kædes ofte sammen med penge, men det behøver ikke altid være økonomiske midler, der er brug for. Fundraising kan også være i form af naturalier. Naturalier er en samlebetegnelse for ydelser, der leveres som produkter. Det kan eksempelvis være materialer, arbejdskraft eller fødevarer.

Få styr på økonomien, og kom videre med projektet

At vælge fundraising til et projekt kan give et godt, økonomisk tilskud til et projekt, der ellers ville have været kuldsejlet. Faktisk er mange foreninger, organisationer og projekter aldeles afhængige af fondsmidler for at kunne finansiere foretagendet. Der findes heldigvis mange fonde og puljer, som kan søges. De er skabt for det samme, så det er bare med at komme i gang!

Desværre kan det kan være vanskeligt og hurtigt føles uoverskueligt at finde hoved og hale i, hvilke fonde, puljer og sponsorater, der kan og bør søges. Med professionelle fundraisere kan du få hjælp til fundraising. Det koster penge at få professionel hjælp, men det er penge, som kan være rigtig godt givet ud i sidste ende.

Alternative måder at rejse midler på kan være i form af støtteløb, loppemarkeder, indsamlinger og andre arrangementer, hvor overskuddet går til projektet eller foreningen.

I den gode sags tjeneste

Kender du til følelsen af, at du gerne vil udrette noget, der gør en forskel for andre mennesker? At du gerne vil rykke lidt på fordelingen, skabe bedre rammer eller igangsætte nye projekter til gavn for andre mennesker? Fundraising er genialt i denne sammenhæng, fordi det kan muliggøre, at du kan skitsere de helt store idéer på tegnebrættet. Ofte er velgørende organisationer og projekter i høj kurs, når det kommer til områder, som fonde og puljer gerne vil støtte.