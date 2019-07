Gladsaxe er bagud på point i Nabohjælp

Foto: Det Kriminalpræventive Råd.

Færre er tilmeldt nabohjælp i Gladsaxe i forhold til nabokommunerne. Til gengæld er der flere indbrud

Af Jan Løfberg

I sidste kunne Gladsaxe Bladet fortælle, at antallet af indbrud i årets første seks måneder nærmest var fordoblet i Gladsaxe Kommune i forhold til første halvår 2018. Politikommissær Danny Ottevanger fra Københavns Vestegns Politi udtalte, at man var opmærksom på, at antallet af indbrud var steget i politikredsens nordlige del – altså Gladsaxe.

Politiet forsøger at skabe mere tryghed med patruljemæssig tilstedeværelse, men samtidig opfordrer man borgerne til at hjælpe hinanden ved at tilmelde sig Nabohjælp og holde øje med nabolaget.

Netop Nabohjælp synes at være et rigtigt fint hjælpemiddel i kampen mod indbrudstyve. Men desværre viser de tal, som Gladsaxe Bladet har fået fra Det Kriminalpræventive Råd, at der er langt færre Gladsaxe-borgere tilmeldt Nabohjælp end nabokommunerne.

Ser man bort fra de tætbebyggede kommuner som Frederiksberg og København, hvor indbrudstallene indbygger hører til blandt de klart laveste i hovedstadsområdet, og hvor de samtidig er færrest tilmeldt Nabohjælp, så er der er en meget tydelig tendens mellem antallet af indbrud og hvor mange borgere, der er tilmeldt Nabohjælp.

Gode tal i Furesø

Gladsaxes nordvestlige nabo Furesø er et glimrende eksempel. Her er ca. 10 % af kommunens borgere tilmeldt Nabohjælp, og der sker et indbrud pr. 417 borgere. Eller man kan sige det på en anden måde: der sker et indbrud for hver 41 borgere, der er tilmeldt Nabohjælp. I Gladsaxe begås et indbrud på 232 borgere, men der er et indbrud for hver 11. borger tilmeldt Nabohjælp.

I hovedstadsområdet er det (bortset fra København og Frederiksberg) kun Albertslund og Rødovre, der har færre tilmeldt Nabohjælp pr. 1.000 indbyggere i forhold til Gladsaxe. Men det er virkelig marginalt mindre, nemlig 4 % i forhold til Gladsaxes 4,8 %. På linje med Gladsaxe på 5 % ligger Gentofte, Glostrup, Høje-Taastrup, Brøndby, Tårnby og Hvidovre. Alle andre kommuner har flere tilmeldt Nabohjælp i forhold til indbyggertallet.

Dragør Kommune er den eneste kommune, hvor der ikke umiddelbart kan ses en sammenhæng mellem mange tilmeldt Nabohjælp (10 %) og antallet af indbrud. I den lille kommune på Amager med blot 14.272 indbyggere begås et indbrud pr. hver 204 borgere.

Hvis vi sammenligner Gladsaxe med nabokommunerne, så bliver det til et par bundplaceringer:

Antal borgere for hvert indbrud

København 681

Furesø 417

Ballerup 372

Herlev 291

Lyngby-Taarbæk 260

Gentofte 246

Furesø 40,6

Ballerup 24,8

Herlev 24,0

Lyngby-Taarbæk 16,0

Gentofte 11,9

Gladsaxe 11,2

København 10,2

I første halvår af 2019 har antallet af indbrud på landsplan vist en klart nedadgående tendens. I hovedstadsområdet er det nogenlunde status quo, hvor Gladsaxe dog stikker kraftigt af med næsten en fordobling.

Furesø, som har tilmeldt 3.974 borgere til Nabohjælp ud af 40.911 indbyggere, har i første halvår oplevet et kraftigt fald fra 190 indbrud i 2018 til blot 98 i 2019.

I Gentofte har der været 36 færre indbrud i årets første seks måneder, mens Lyngby-Taarbæk og Ballerup begge har haft 19 flere indbrud i 2019.

I den kedelige ende af skalaen med væsentligt flere indbrud ligger Herlev og Gladsaxe. I Herlev blev der i 2018 begået 58 indbrud, men i år er tallet steget til 98. I Gladsaxe blev der begået 158 indbrud i 2018, mens i årets første to kvartaler er tallet steget til 299 – altså 141 flere indbrud.

Hvis indbrudstallene i Gladsaxe skal nedad, så kunne det måske være en idé at overveje Nabohjælp. Du kan læse mere på nabohjaelp.botrygt.dk