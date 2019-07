Gladsaxe-Hero fejrer åbning med fodbold i lange baner

Gladsaxe-Heros formand Per Sundberg glæder sig til, at fodboldklubben rykker ind i Restaurant Boldens tidligere lokaler på Gladsaxe Stadion. Foto: Jan Løfberg.

Fodboldklubbens nye klubhus bliver åbnet lørdag den 17. august

Af Jan Løfberg

Gladsaxe-Heros formand Per Sundberg har i den seneste tid været en glad mand. Og en travl mand. En årelang drøm er ved at blive opfyldt, nemlig at Gladsaxe-Hero får åbnet sit nye klubhus i både stueplan og 1. sal. Det sker lørdag den 17. august.

Gladsaxe-Hero forlader 1. salen i klubhuset på Gladsaxevej og rykker over på den anden side i det tidligere Restaurant Bolden: – Ideerne begyndte for fire år siden. Vi har fået en fantastisk opbakning fra alle medlemmer i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, og nu er der ikke lang tid til, siger Per Sundberg.

Klubshusplanerne blev forsinket med et år, da man opdagede skimmelsvamp og først skulle have bekæmpet den, inden byggeriet kunne fortsætte.

Selve dagen kommer til at stå i fodboldens tegn. Det starter med babyfodbold fra morgenstunden og så spiller samtlige Gladsaxe-Heros hold på hjemmebane i løbet af åbningsdagen. På den måde får alle klubbens spillere og deres familiemedlemmer set det nye klubhus i funktion.

Klubbens frivillige vil hver dag sørge for at få lavet varm mad til medlemmer. Dette skaber forhåbentlig et endnu bedre klubliv: – Det er et kæmpeplus for os, at alle de remedier, som vi har under tribunen på Gladsaxe Stadion, nu kan blive opmagasineret i vores eget klubhus, siger Per Sundberg.