Glemmer regeringen trafikstøjen?

Af Henrik Sørensen, Folketingskandidat (k)

I Gladsaxe og resten af kommunerne i Storkøbenhavn er der mange tusinde borgere, som hver dag må leve med høj støj fra motorvejene.

Det var derfor glædeligt, at et borgerligt flertal i marts indgik et trafikforlig, hvor der blev afsat mange millioner til støjbekæmpelse, så støjen fra motorvejene kunne reduceres til glæde for de støjramte.

Ved valget grundlovsdag har Danmark fået en socialdemokratisk regering. En af den socialdemokratiske regerings først udmeldinger har været, at ”opsige” trafikforliget fra marts.

Transportminister Benny Engelbrecht har meddelt, at alle de mange trafikinvesteringer, som de borgerlige aftalte med ét er taget af bordet, og alt skal forhandles på ny.

Det betyder, at der heller ikke længere er afsat millioner til bekæmpelse af støj i Gladsaxe og de andre kommuner i Storkøbenhavn.

Høj støj er ikke kun irriterende, når man sidder i sin have. Mange danskere bliver hvert år syge af for høj støj. Det er vigtigt, at vi i Gladsaxe holder regeringen og folketinget fast på, at vi skal have gjort noget ved støjen. I alt for mange år har det bare været ord uden handlinger, når politikere har talt om at gøre noget ved støjen.

Nu var der endeligt sat penge bag de mange flotte ord og løfter, som politikerne gennem mange år er kommet med. Det er derfor en skam, at den socialdemokratiske regering, som en af deres første gerninger, opsiger trafikforliget som sikrede millioner til nedbringelse af støj fra motorvejene.