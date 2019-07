Gravearbejde i Buddinge

I den kommende tid flyttes ledninger på Buddingevej for at gøre plads til letbanen

Af Redaktionen, redigeret

Arbejdet med Hovedstadens Letbane, der skal køre fra Ishøj til Kongens Lyngby, er startet på Buddingevej i Gladsaxe Kommune. Det betyder, at trafikanterne skal beregne længere transporttid.

Før selve letbanen kan anlægges, er det nødvendigt først at flytte en masse ledninger, der allerede ligger i vejen. Det arbejde er de forskellige ledningsejere for vand, el, gas og tele – blandt andre Novafos, Radius Elnet, HMN og TDC – nu i gang med, og Buddingevej er et af de steder, hvor især bilister i den kommende tid vil blive berørt.

Det er komplicerede arbejder, som skal gennemføres. Og selvom de mange ledningsejere samarbejder og sikrer en god koordinering på tværs, så vil der alligevel gå op mod fire år, før alle ledninger er flyttet.

Længere rejsetid

Bilister, der benytter sig af Buddingevej, skal især i myldretiden regne med noget længere rejsetid. På stykket fra Buddinge Hovedgade i syd til lidt syd for Gammelmosevej vil der noget af tiden kun være ét spor farbart i begge retninger. Det vil med andre ord være en god ide at lede efter en alternativ rute eller sørge for at komme afsted i god tid.

Beboere i nærområdet bliver naturligt nok også berørt af arbejdet og er blevet orienteret af Hovedstadens Letbane og ledningsejerne via brev fra Gladsaxe Kommune.

Arbejdet med ledningsomlægninger, der allerede er påbegyndt, forventes først helt afsluttet i april 2023. Vi beklager meget de gener, arbejdet medfører for beboere og trafikanter, og gør alt, hvad vi kan for at minimere dem.

Læs mere om arbejdet på www.dinletbane.dk