Grønberg skal udvikle nye grønne stjerner

Rasmus Grønberg Hansen ny talentchef i AB Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Da Patrick Braune blev forfremmet til træner efter Michael Madsens afgang, skulle AB ud og finde sig en ny talentchef. Det har klubben nu fået i Rasmus Grønberg Hansen. Han har de seneste år været ansat på Sports College Gladsaxe.

33-årige Rasmus Grønberg Hansen har tidligere spillet superligabold i blandt andet FC Midtjylland, Sønderjyske og Randers. Han var desuden med til at spille AB op i 1. division for tre år siden.

– Jeg ser frem til at blive en del af ABs talentfulde ungdomsafdeling og bidrag med mine erfaringer fra begge sider af sidelinjen. Jeg er glad for at være tilbage i AB, hvor jeg som spiller oplevede den specielle AB-ånd og gode stemning på Skovdiget. Det er min målsætning at vi får udviklet ungdomsspillere som kan bliver profiler på vores 2. divisions hold og komme videre ud på den internationale scene, udtaler han til ABs hjemmeside. pk