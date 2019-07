Guld, sølv og bronze

Andreas Bube (forrest) og Christoffer Frost Johansen spurtede sig til guld og sølv på 800 meteren til DM. Foto: Privat.

Bagsværd AC tog medaljer i alle afskygninger ved DM i atletik

Af Peter Kenworthy

I weekenden d. 26.-28. juli blev der afviklet Danmarksmesterskaber i atletik i Esbjerg. Bagsværd AC stillede med fem deltagere, der tilsammen fik hele tre medaljer.

Både Andreas Bube og Christoffer Frost Johansen havde løbet sig i finalen på 800 meteren. Bube tog front fra start i et roligt tempo med Johansen tæt efter. Først da der manglede 200m blev der for alvor lukket op, og de to Bagsværd-løbere kunne afvise alle angreb fra konkurrenterne og løbe i mål som nummer et og to.

Bube vandt dermed sit syvende Danmarksmesterskab på distancen, sammen med de syv han også har på 800 meter indendørs, og Christoffer fik sølv for andet år i træk.

I kvindernes 1500 meter lykkedes det desuden BACs Josefine Rytter at kæmpe sig til en bronzemedalje, efter et tæt spurtopgør.