Der skal nok blive danset i slotsparken. Foto: Privat.

Er du i alderen fra 16 til 99 kan du danse med

Af Redaktionen, redigeret

Kulturskaberne fra Telefonfabrikken rykker udenfor og inviterer til havefest i Aldershvile Slotspark lørdag den 13/7 kl. 11-12.

Her danser vi sammen en times groove med tæerne i græsset og udsigt over vandet. Groove er verdens nemmeste og sjoveste dans. Det er umuligt at gøre forkert, også selvom du går og tror, at du ikke kan danse. Det er en øvelse i at bruge din krop på din egen måde, men samtidig danser du de samme trin i fællesskab med andre.

Tag en ven eller veninde under armen og dans, dans, dans. Medbring et tæppe til afspænding og en flaske vand. Efter timen kan du blive og spise din medbragte madpakke sammen med os, hvis du har lyst.

Det koster 30 kroner at deltage, som skal betale for højttalerne. Du kan læse mere på

https://www.facebook.com/grooveigladsaxe/