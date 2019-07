Hus i Søborg sætter rekord

Villa solgt i Søborg for næsten 9 millioner kroner

Af Redaktionen, redigeret

Villaer i Søborg-området går som varmt brød. Senest har RealMæglerne Søborg & Dyssegård solgt en villa i det gamle villaområde mellem Søborg Hovedgade og Kildebakkegårds Allé for rekordsummen 8.975.000 kroner. Det er en forbedring på 175.000 kroner af den tidligere rekord, hvilket fremgår af hjemmesiden boliga.dk.

– Huset blev solgt i vores køberkartotek på første fremvisning. Køberne er en sammenbragt familie som har prioriteret at blive i området og tæt på børnenes skole. De havde ledt efter en bolig i lang tid, og var egentlig blevet klar på at købe en grund og bygge nyt – men så faldt de pladask for dette hus. Selve købsprocessen gik smertefrit og handlen var hurtig i orden, fortæller Philip H. Christiansen, medindehaver af RealMæglerne Søborg & Dyssegård.

– Der er rigtig god aktivitet i Søborg/Dyssegård i øjeblikket, hvor vi oplever fin efterspørgsel på ejendomme i god og indflytningsklar stand. I gennemsnit sælger vi på 20 dage i Dyssegård og 48 dage i Søborg, fortæller Philip H. Christiansen.