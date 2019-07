Huspriserne stiger

De største stigninger er i København og Nordsjælland

Af Peter Kenworthy

De høje priser på villaer og rækkehuse i København ser ud til at fortsætte. Prisudviklingen bliver mere afdæmpet end tidligere, men der er stadig pæne stigninger på vej i alle landets postnumre, når man ser på de næste 12 og 24 måneder, skriver bolighed.dk.

De største værdistigninger i det næste år er ifølge bolighed.dk i København K (over 260.000 kroner for en villa eller rækkehus på 140 kvadratmeter), Klampenborg, København Ø og Charlottenlund. Men også postnumre i Gladsaxe får stigninger.

Forventningen er at boligens værdistigning i 2880 Bagsværd i det næste år bliver på næsten 150.000 kroner, og i 2860 Søborg på lidt over 140.000.