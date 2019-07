Om 8-10 år vil byrådet lukke Skovbrynet Skole. Trods navneskifte, ekstra støtte og generel særbehandling kan skolen ikke fungere som andre folkeskoler i Gladsaxe.

Af Kristian Tørning, Bæverstien 28

Om 8-10 år vil byrådet lukke Skovbrynet Skole. Trods navneskifte, ekstra støtte og generel særbehandling kan skolen ikke fungere som andre folkeskoler i Gladsaxe.

Byrådet har for eksempel forsøgt at fyre ledelsen, opfundet en såkaldt “international profil” og endda produceret biografreklamer for skolen. Lige meget hjælper det, for kun få borgere vil sætte deres børn på skolen.

Ved folketingsvalget i juni fik de venstreorienterede og de radikale rigtig mange stemmer her i Gladsaxekredsen: Socialdemokratiet 25,6 %, Radikale Venstre 12,5 %, Socialistisk Folkeparti 11,8 %, Enhedslisten 8,8 % og Alternativet 3,4 %.

Hele 62,1 % af borgerne i Gladsaxe stemmer på partier, der fører en lempelig udlændingepolitik, som altså øger antallet af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Men samtidig fravælger de Skovbrynet Skole, formodentlig fordi de ikke vil sætte deres børn i skole med indvandrernes.

Jeg har stor respekt for de relativt få, der faktisk gør det, men hvor er det dog umådelig trist, at flertallet af venstreorienterede og radikale først vågner op og tænker voksent, når de skal vælge skole til deres egne børn.

Det er svært at se nogle gode løsninger på problemet. Problemet er ikke bygninger eller det faglige niveau. Nej, problemet er, at I, der stemmer for øget indvandring, ikke selv vil deltage i den “integration”, I så ofte taler om. Det er mig en gåde, hvorfor vil I ikke selv deltage?