Af Martin Skou Heidemann, Søhuse 1, Bagsværd Byrådsmedlem for Venstre

I 2013 vedtog socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF den lokalplan som gav mulighed for højhusene Solhusene, der nu er ved at stå færdige i Bagsværd. Efter en besigtigelse i foråret står det vist klart for byrådet, at den tilladelse skulle man ikke have givet.

Byggeriet ligner slet ikke det, der blev fremlagt dengang. Man byggede bl.a. to mørke og triste baggårde, der bringer mindelser om den gamle københavnske slum. Desværre kan det ikke ændres nu.

Og lokalplanen åbner op for mere højhusbyggeri: De tre partier gav nemlig lov til endnu et højhus, som endda må være endnu højere end det første. Tilfældigvis er der en række udfordringer, der gør, at de næste byggerier endnu ikke er sat i gang. Den mulighed vil Venstre gerne udnytte og derfor har vi bedt om en drøftelse i Økonomiudvalget med henblik på at rulle lokalplanen tilbage.

Jeg synes, at man skal gå tilbage til helhedsplanen for Bagsværd Bypark, som et samlet byråd tiltrådte i 2010. Her er området primært udlagt til 3- og 4-etagers byggeri med mange åbne pladser i en blanding af kultur, erhverv og boliger.

Det var et kæmpe selvmål, at man ikke holdt sig til helhedsplanen, da lokalplanen blev vedtaget i 2013. På den måde udsendte man et signal til alle developere om, at man bare skulle plage Gladsaxe Kommune: Så kunne man få de mest utrolige ændringer af helhedsplanen igennem. Men nu skal der udsendes et nyt signal: Ikke flere højhuse her!