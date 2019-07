Indhug i de grønne områder

Jens Mortensen, Vandkarsevej 18 A

Af Jens Mortensen, Vandkarsevej 18 A

Gladsaxe Byråd har vedtaget, at der skal bygges en dag­institution på Værebrovej 49, der hvor ’Jernalderbyen’ ligger i dag, lige over for Bagsværd Svømmehal.

Det er et område, der i dag fungerer som rekreativt område og som del af adgangsvejen til Fedtmosen. Det er i sig selv beskæmmende, at en kommune som Gladsaxe, der gerne vil fremstå som ’grøn’, først nedlægger et tilbud der i årtier har været brugt til natur- og historieformidling for kommunens børn, for dernæst at ændre områdets status, så der kan lægges en daginstitution. Det kan aldrig have været tanken med området.

Hele området udenom er fredet, og det er egentlig mærkeligt, at selve den del af matriklen aldrig er blevet det. Og tilsyneladende er der ingen i forvaltningen, der kan give svar herpå.

Hvis jeg har forstået det rigtigt, skal der være 80 børn i institutionen. Jeg tænker på, om der er regnet på de trafikale konsekvenser heraf. Værebrovej er trods alt en vej med 40 km, og hvorfor har man ikke tænkt daginstitutioner ind i de store boligbyggerier i Bagsværd – i store boliger må man forvente, at der flytter par ind, der gerne vil have børn. Jeg tænker også på risikoen for at børn der rømmer institutionen, ender direkte ude i ’bundløse’ mosehuller.