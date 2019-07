Kasper er med i Korpset

Kasper Rebenstorf fra Bagsværd har en fortid inden for Forsvaret. Foto: Thomas Rønn/TV2

Tredje sæson af den hårde TV-serie ”Korpset” løber over skærmen i disse uger

Af Jan Løfberg

Der er skruet op for hårdheden i den tredje sæson af ”Korpset – gjort af det rette stof” på TV 2. I forhold til de foregående sæsoner er der nu blot 12 deltagere med. De nøje udvalgte aspiranter er med i et otte-dages kursusforløb baseret på tre tidligere elitesoldaters erfaringer og oplevelser fra den virkelige verden.

Den 28-årige Kasper Rebenstorf fra Bagsværd er med blandt de 12 deltagere.

Kasper har en baggrund indenfor triathlon, som han startede med for 11 år siden sammen med en gymnasiekammerat i Hareskoven Triathlon Klub. Om vinteren koncentrerer han sig om langrend, og til marts skal han løbe Vasaloppet i Sverige for femte gang.

Han styrketrænede før i tiden meget, særligt i det halvandet år, hvor han var i forsvaret. Nu er han mere gået over til styrketræning/crossfit og coretræning som et supplement til vintertræningen.

Kasper har dyrket alle mulige former for sport: fodbold, karate, svømning, squash, breakdance og golf.

Har astma

Om sin bevæggrunde for at melde sig som deltager siger han: – Jeg havde i mange år gået med tanken om at blive frømand, søgte ind i 2013 og røg ud med en sprunget trommehinde i vanddelen af ”uge 44”. Efter dette var der to muligheder: vente et år og forsøge igen eller søge ind på DTU som bygningsingeniør. Jeg valgte at søge ind på DTU, men lovede samtidig mig selv at jeg ville søge igen. Søgte så ind i 2018 et år efter jeg var færdig, men da jeg i forbindelse med min træning fik konstateret astma (fandt ud af det tilfældigt til en test) ville deres læge ikke lade mig starte.

Jeg søgte derfor om at komme med i Korpset for at bevise for mig selv at jeg havde hvad der skulle til for at blive frømand. Derudover savnede jeg også det sammenhold, man får når man er presset sammen med andre under ekstreme forhold, lige som min tid fra forsvaret.

Kasper fortæller endvidere om det, som hans medvirken kan give:

– En unik mulighed for at få en kæmpe oplevelse og lære sig selv og sine grænse bedre at kende, og forhåbentligt kunne rykke nogle af dem også. Jeg kan godt lide udfordringer og samler på fede oplevelser som dette. Man skal nogle gange ud af komfortzone for at sætte mere pris på det man har. Udover dette var det den perfekte afrunding for mig og kan nu sætte et punktum i jagten mod specielastyrkerne. Et kapitel er afsluttet, nu starter et nyt.

”Korpset” sendes hver torsdag kl. 20.00 på TV 2.

FAKTA

Kasper Rebenstorf. 28 år. 183 cm. 80 kg.

Bor i Bagsværd. Produktionsleder i MT Højgaard