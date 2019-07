Kasper, Jesper og Jonathan foretrækker Gladsaxe

De første to kvartaler af 2019 har vist en kedelig tendens i Gladsaxe Kommune: antallet af indbrud er nærmest fordoblet og har ikke været højere siden 2015. På landsplan er tendensen, at der bliver færre indbrud, så Gladsaxes indbrudstal er chokerende. Fra 1. januar til 30. juni var der 299 indbrud i Gladsaxe. Københavns Vestegns Politi har ingen entydig forklaring på den kraftige stigning, men opfordrer i øvrigt til, at man hjælper hinanden og tilmelder sig Nabohjælp, for særligt i ferieperioden plejer indbrudstyvene at være på spil. Foto: Det Kriminalpræventive Råd.

Antallet af indbrud i Gladsaxe er de to første kvartaler næsten fordoblet, og det er stik modsat tendensen på landsplan

– Vi lister os af sted på tå, når vi går ud og røver. Sådan lyder Thorbjørn Egners tekst på Kasper, Jesper og Jonathans indbrud i Kardemommeby.

Omsat til Gladsaxe Kommune så ligger Kasper, Jesper og Jonathan ikke på den lade side. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er antallet af indbrud i Gladsaxe eksploderet. På det nærmeste fordoblet i de to første kvartaler af 2019 i forhold til sidste år – og tallene har ikke været højere de seneste fire år, end de er nu.7

For hovedstadsområdet ser tallene således ud i de fem seneste opgørelser for de første to kvartaler.

Q1 Q2

2019 2669 1908

2018 2424 2109

2017 3164 2009

2016 4228 2213

2015 3274 2153

Tendensen er klart nedadgående – dog med en lille stigning for 1. kvartal (Q1) i forhold til 2018, mens faldet for 2. kvartal (Q2) var nogenlunde tilsvarende, således at stigningen af indbrud i de første seks måneder er gået fra 4533 til 4577 – altså blot 44 flere indbrud. Og det er stadig betragteligt mindre end i 2016, hvor der var 6441 indbrud.

For Gladsaxe er der bare ikke så meget at glæde sig over:

Q1 Q2

2019 150 149

2018 82 76

2017 95 55

2016 114 61

2015 122 55

Stigningen i 1. kvartal er på 82 % og i 2. kvartal på 96 %. Dermed skiller Gladsaxe sig klart negativt ud sammen med Dragør og Albertslund i forhold til andre kommuner i hovedstadsområdet.

På landsplan er tendensen klart nedadgående i forhold til de foregående år.

Q1 Q2

2019 6542 4947

2018 6783 6275

2017 7726 5542

2016 9407 5892

2015 8322 5973

I en pressemeddelelse fra Bo trygt! – som TrygFonden, realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står bag – hedder det blandt andet:

– Der sker typisk mange indbrud i juli måned, men gode naboer er en af de bedste måder at beskytte sig mod tyven på. Naboer, der hilser på ukendte ansigter og spørger ind til deres ærinde på vejen, stresser en indbrudstyv, og vi ved, at aktiv nabohjælp kan forhindre op til hvert femte indbrud. Derfor er vi ekstra glade her i sommerferien for de mange nabohjælpere over hele landet, siger Emilie Birk Jørgensen, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd.

Uforståelig stigning

Københavns Vestegns Politi har ingen entydig forklaring på, at antallet af indbrud er steget i politikredsens nordlige del.

– Det er noget vi er meget opmærksomme på og vi følger udviklingen. Politikredsen har iværksat forskellige tiltag, der alle har til formål at styrke indsatsen mod indbrud i privat beboelse – herunder særlig at styrke og anvende de analysemæssige muligheder på området. Der er samtidig stor fokus på den patruljemæssige tilstedeværelse i denne del af kredsen, både i forhold til at sikre en tryghedsskabende indsats såvel som sikre den synlige tilstedeværelse i området, siger politikommissær Danny Ottevanger.

Nabohjælp

– Vi opfordrer samtidig borgerne i Gladsaxe til at hjælpe hinanden ved at tilmelde sig Nabohjælp og at holde øje med deres nabolag og dermed gøre det svært for potentielle indbrudstyve. Ser man noget mistænkeligt, skal man straks kontakte politiet, der som sagt har særligt fokus på dette og er klar til rykke ud”, siger politikommissær Danny Ottevanger.

København Vestegns Politi lagde i mandags en række råd på Facebook til hvordan borgerne kan imødegå indbrud. De kan findes her:

