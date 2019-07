Kend til dine rettigheder ved flyforsinkelse

SPONSORERET INDHOLD: Sommeren er over os, og for mange danskere betyder det sommerferie. Mange vælger at bruge deres sommerferie på at rejse, og langt de fleste vælger at flyve.

En flyrejse er nemlig en hurtig og nem måde at bevæge sig rundt på. Det sker engang imellem, at der opstår flyforsinkelser. Det skaber ofte stor frustration og irritation hos de rejsende. I langt de fleste tilfælde er du berettiget til kompensation. Men kender du egentligt til dine rettigheder?

Hvornår har jeg ret til kompensation?

Desværre kan det ske, at der opstår forsinkelse af fly. Det forsinker dig i at komme frem til din destination som forventet. Står du i den uheldige situation, at dit fly er forsinket, har du som passager en række forskellige rettigheder, der afhænger af længden på din forsinkelse.

Er dit fly 2 timer forsinket, har du ret til kompensation i form af forplejning i lufthavnen. Er dit fly 3 timer eller mere forsinket, har du ret til at få udbetalt et pengebeløb, som afhænger af den samlede distance på din rejse samt længden på forsinkelsen. Skulle det ske, at dit fly er 5 timer eller mere forsinket, har du faktisk ret til at få fuld refusion af din flybillet samt eventuelle andre flyvninger under samme booking med samme flyselskab.

Eksempelvis en returrejse eller videreflyvninger. Vælger du at vente på dit forsinket fly, kan du have ret til op mod 600 € samt fuld forplejning i lufthavnen. Flyver du fra et EU-land, har du altid ret til ovennævnte kompensationer. Flyver du fra et ikke EU-land, har du ret til selvsamme, såfremt du flyver med et flyselskab, som har et EU-licens.

Flyver du fra et ikke EU-land, bør du derfor altid undersøge, om flyselskabet har EU-licens, såfremt du vil være sikker på at kunne få kompensation ved en eventuel flyforsinkelse.