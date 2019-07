Kreativ parkering

Denne parkering er vist ikke helt efter færdselsloven på Gladsaxevej. Foto: Peter Kenworthy.

Mange af kommunens bilister parkerer på fortove eller cykelstier

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Bladet modtager løbende henvendelser fra læsere om biler der parkerer ulovligt og uhensigtsmæssigt. På det seneste især i Søborg-området.

Bladets udsendte medarbejder kørte derfor en tur rundt i kommunen, for at se om det nu også kunne passe. Og det kunne det desværre.

Der blev fundet biler på fortove og cykelstier på Andersen Nexø Vej, Dickens Allé, Frødings Allé, Gladsaxevej og Maglegårds Allé på en lille rundtur rundt i området.

Gladsaxe Kommune uddelte sidste år over 1.300 parkeringsafgifter. Kommunen modtager desuden et stigende antal henvendelser fra borgere, der beklager den manglende håndhævelse af parkeringskontrol.

Ifølge Gladsaxe Kommune er det tilladt at parkere sin bil med et hjulpar på fortovene. Men kommunen anbefaler at man viser hensyn overfor fodgængere ved at parkere uden for fliserne og give fodgængerne minimum 1,25 meter af fortovet.

Man kan læse mere på gladsaxe.dk/parkeringskontrol og tippe kommunen om ulovlige parkeringer på gladsaxe.dk/tipkommunen.