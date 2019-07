Lån en græscykel på Værebro Bibliotek

Bibliotekar Buster Björkman tager en slapper på græscyklen. Foto: Privat

Kunst opstår også ude, hvor vi alle sammen går rundt og lever vores liv. Græscyklen er tænkt som et stykke brugskunst

Af Redaktionen, redigeret

Hvad er en græscykel? Det er en kombination af cykel og minigræsplæne, så du aldrig behøver at bekymre dig om, hvorvidt du kan finde et stykke græs til din picnic – du har selv plænen med.

Det er kunstprojektet Kunstvild, der står for græscyklen, og nu kan du låne dette stykke brugskunst på Værebro Bibliotek. Cyklen er skabt af Rebar Group og det skandinavisk kunstnerkollektiv N55, der arbejder med kunst som en del af hverdagen.

Gruppen genskaber kendte brugsgenstande og gør dem til kunst. Alt fra stole og andre møbler til – i dette tilfælde – cyklen. Græscyklen er som skabt til Værebro parks grønne omgivelser og kan være med til at understøtte naboskabet og vise kunsten i hverdagen. Alternativt kan græscyklen bringe et stykke grøn natur til betontunge omgivelser eller skabe en midlertidig oase på en kedelig parkeringsplads.

Spørg efter cyklen på Værebro Bibliotek og tag en tur ud i det blå. Du skal være 18 eller ældre for at låne cyklen, og du kan låne den en hel dag inden for den betjente åbningstid.