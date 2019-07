Ledetråd i Høje Gladsaxe

Duge og arbejdsbukser bliver ”upcyclet” hos I Tråd Med Verden i Høje Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.

Projektet I Tråd Med Verden skaffer arbejde til kontanthjælpsmodtagere

Af Randi Salzwedell

Fra hovedindgangen på Grønnemose Skole skal man dreje til venstre langs den farverige mosaikudsmykning, ned af gangen til højre og helt ned i hjørnet af bygningen til lokale 3318 og 3320. Som en anden Theseus der følger den røde tråd på vej igennem labyrinten.

Her finder man sy- og designværkstedet I Tråd Med Verden – en socialøkonomisk virksomhed, der skaber jobmuligheder, netværk, og livskvalitet for kvinder (mænd er også velkomne), som af den ene eller anden grund står udenfor arbejdsmarkedet.

Systuen i nummer 3320 er en hel lille fabrik. Her bliver der bliver syet på livet løs på symaskinerne. Bunker af kasseret Kansas-arbejdstøj og Berendsen-bukser bliver ”upcyclet” til små og store tasker, og gamle duge bliver til nye, der sælges til firmaer og private på en deadline.

Der er også mindre projekter, som at sy solhatte til Mødrehjælpens butik eller brodere julehjerter til museumsbutikker, der ikke har en umiddelbar deadline.

”Verdens rareste fabrik” med en vigtig mission, som en af de to fastansatte, tekstildesigner Liv Heckmann, kalder det.

– Hvide duge med pletter smides ofte ud. Vi får dem, klipper pletterne af, lapper dem og laver dem til en ny CSR-dug (Corporate Social Responsibility). En glimrende lappeløsning, tilføjer Liv Heckmann.

Genbrugte arbejdsbukser

Lige nu er der seks kvinder ansat i flexjob eller småjob og 15 kvinder tilknyttet projektet igennem jobcenteret – de fleste bor i Gladsaxe. De arbejder hos I Tråd Med Verden 1-9 timer om ugen. Planen er at de kan komme i praktik, og på sigt bliv fastansatte, i samarbejdspartnere som tekstilservicevirksomheden Berendsen.

Et af projektets specialer er at sy tasker af kasserede materialer såsom Kansas-arbejdsbukser. Og der er bestillinger helt frem til jul, fortæller den daglige leder i I Tråd Med Verden, Martha Ozmec.

– Der er mange firmaer som gerne vil købe disse produkter, og herigennem støtte og betale for bæredygtighed. Selv om vi er en rummelig og hyggelig arbejdsplads, hvor alle kan bidrage med det, de nu kan, så kører vi en rimelig stor produktion og vi knokler for at følge med efterspørgslen, tilføjer hun.

Overskuddet bliver brugt til at ansætte flere kvinder, til symaskiner, drift med mere.

Forløbene tager 13 uger og tager udgangspunkt i undervisning og værkstedsarbejde med håndarbejde og syning. Værkstedet i Høje Gladsaxe, der er et partnerskab mellem I Tråd Med Verden, Gladsaxe Kommune og Boligforeningen 3B, åbnede i januar 2018.

Fællesskab og selvværdsboost

– Der er en helt fantastisk stemning her. Og jeg får et fællesskab og en fornemmelse af, at jeg dur til at lave noget der kan bruges når jeg er her, fortæller Henriette, der arbejder hos I Tråd med Verden seks timer om ugen.

– Her er der plads til alle. Man får selvværdet igen, selvtilliden bygget op, og alt det vi laver har en funktion i de færdige produkter. Alle spiller en rolle, tilføjer hun.

I Tråd Med Verden ved efterhånden rigtig meget om, hvordan man har en produktion med såkaldte ”udsatte” borgere, siger Martha Ozmec.

– Vi lykkes med det hver dag. Det er der rigtig mange der kunne lære noget af og vi vil gerne inspirere andre. Vi vil gerne være mere synlige og bidrage lokalt i Gladsaxe. For eksempel ved at vi fik vores eget butikslokale eller at kommunen kunne bruge os som bæredygtig leverandør og resurse, tilføjer hun.

Man kan købe produkterne i værkstedet på Grønnemose Skole, på I Tråd Med Verdens webshop, eller i projektets stand på Gladsaxedagen. Man kan også følge dem på Facebook og Instagram på @itraadmedverden.