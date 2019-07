Lejrhygge og landminer

Der var både tid til verdensmål, vandfiltrering og venskablighed for Gladsaxe-spejdere på tur i Bosnien. Foto: Privat.

Gladsaxe-spejdere var på lejrkursus i Bosnien

Af Mathilde Søgaard og Siri Hallgren

Vi er to spejdere fra De Grønne Pigespejdere i Gladsaxe, der lige er kommet hjem fra en uges internationalt kursus i Bosnien-Hercegovina.

Mathilde er 17 år, har været spejder i 7 år og går på HTX i Lyngby. Siri er 18 år, har været spejder i 8 år og går på Borupgaard Gymnasium. Vi er begge ledere hos De Grønne Pigespejdere i Gladsaxe (som holder til ved Stengård Kirke).

På kurset var vi 18 danske og 18 bosniske deltagere, fordelt i seks grupper med blandede bosniere og danskere. Det betød at alt foregik på engelsk.

Kurset foregik i juli i Bosnien-Hercegovina og var støttet af Asocio, som er en organisation, der støtter projekter, som fremmer spejderarbejdet på tværs af landegrænser, typisk gennem lederuddannelser.

Kurset handlede om project management og om hvordan vi kunne være med til at udvikle spejderarbejdet for unge i Bosnien. Vi oplevede, at de bosniske spejdere havde en lidt anden tilgang til tingene, hvilket betød, at vi kunne se tingene fra et nyt perspektiv, samtidigt med at de kunne lære af, hvordan vi gjorde tingene.

Vi mødte en helt ny spejderkultur, hvor maden blev lavet for os i en kantine, teltene var slået op, da vi kom, og der stod senge i dem. Normalt, når vi er på lejr, står vi selv for opbygningen af hele lejren. Derfor sætter vi selv telte op, og sover på liggeunderlag, vi laver selv mad over bål og bygger selv spisebordene. Det var en anderledes, men også positiv oplevelse, at være på lejr på denne måde, da det gav os mere tid til at fokusere på modulerne.

Kurset handlede som nævnt om project management, og det fik vi også lov til at afprøve. Vi skulle nemlig, i grupperne, lave en halv times aktivitet for de andre grupper om FN’s verdensmål. Vi fik prøvet kræfter med vandfiltrering og mange mindre workshops, som gjorde os klogere på de forskellige problematikker, målene omhandler. Lejren lå tæt på søen Borako, og det blev udnyttet til flere timers tømmerflåde-stjerneløb. Det bestod af en masse små aktiviteter, såsom at skyde raketter af, lave mini-faldskærme og tænde ild under vand. Selvom aktiviteterne var små, var de gode til at ryste os sammen i patruljen, og vi lærte meget om hvilke roller vi hver især havde i gruppen.

Vi var også ude at gå hike og fik nogle meget anderledes oplevelser end vi er vant til herhjemme. Der var flotte bjerge med kraftig sol og floder. Det var meget vigtigt at vi holdt os til ruten, da der i Bosnien er mange efterladte landminer fra krigen. Vi så også flere advarselsskilte om miner fra vejen.

Da vi stod op om morgenen, blev vi hentet af en bus og kørt til byen Mostar. Mostar er en af de større byer i Bosnien med 105.000 indbyggere, og er særligt berømt for den gamle bydel og flotte bro. Vi fik lov til at lege turister i nogle timer, før vi blev kørt tilbage til lejren igen.

På kurset har vi fået en bedre forståelse af hvor ens og forskelligt spejderarbejdet kan være på tværs af lande. Vi er kommet hjem med inspiration og motivation til at lave endnu mere spejderarbejde, og modet til at kaste os ud i mere internationalt.